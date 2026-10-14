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Dertien kinderen omgekomen bij bootongeluk in India

In India zijn dertien kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Dat hebben lokale autoriteiten woensdag bekendgemaakt.

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De boot met naar schatting vijftien tot twintig opvarenden sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali, in de deelstaat Bihar. De opvarenden waren onderweg naar een feest. Volgens de krant The Times of India schoten omwonenden te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water worden gehaald. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen precies aan boord waren. De reddingsoperatie is nog gaande.

De Indiase premier Narendra Modi betuigde woensdag zijn medeleven aan de nabestaanden. Hij kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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