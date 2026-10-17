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Demonstrant in Saint-Étienne verliest hand door politiegranaat

In het Zuid-Franse Saint-Étienne, niet ver ten zuidwesten van Lyon, is een demonstrant een hand verloren door een politiegranaat. Dat meldt persbureau AFP op gezag van iemand met kennis van het voorval.

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Frankrijk kampt al weken met grote demonstraties. Aanvankelijk begonnen die met scholieren die hun onvrede uitten over de staat van het onderwijs, maar inmiddels zijn de onlusten uitgewaaierd over een bredere groep. Inmiddels zijn bijvoorbeeld ook de Franse gele hesjes aangesloten bij de demonstraties. Volgens vakcentrale CGT zijn in Frankrijk zaterdag zeker 500.000 mensen op de been. Er is nog geen recente inschatting van de autoriteiten van het aantal demonstranten.

Rond de protesten klinkt grote kritiek op de inzet van ordediensten en het geweld dat zij gebruiken. Ook zaterdag zijn op veel plekken in Frankrijk opstootjes met de politie. Naar meerdere geweldsincidenten lopen interne onderzoeken. Zo verloor begin oktober ook al iemand, een scholier, zijn hand door een politiegranaat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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