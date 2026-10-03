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VAE: flydubai-piloot wilde terroristische aanval uitvoeren

De piloot die woensdag een andere piloot aanviel tijdens een vlucht van flydubai naar Tel Aviv probeerde een terroristische aanval uit te voeren, zegt de procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten volgens het staatspersbureau WAM.

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De copiloot viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl en probeerde de controle over het toestel over te nemen, aldus de openbaar aanklager. Een bijl wordt doorgaans in de cockpit van vliegtuigen bewaard voor gebruik tijdens noodgevallen, bijvoorbeeld bij een crash.

De verdachte zou Hammam al-Hammami zijn, een man van Omaanse komaf, zegt een bron tegen persbureau Reuters. De autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten hebben de identiteit van de verdachte nog niet bevestigd.

Bewijsmateriaal

Volgens de procureur-generaal loopt er nog een onderzoek om de omstandigheden van het incident, de motieven en eventuele verbanden vast te stellen. Ook wordt nog fysiek en digitaal bewijsmateriaal bekeken. Ook een woordvoerder van flydubai meldt dat het onderzoek naar de precieze omstandigheden nog loopt.

Het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken meldde donderdag dat uit het eerste onderzoek bleek dat de copiloot zijn collega had aangevallen. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De copiloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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