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Christa Pike kan week na mislukte executie weer lopen: ‘Redelijk bij de les’

Een week na haar mislukte executie kan de Amerikaanse Christa Pike (50) weer lopen. Begin deze week werd al bekend dat ze weer kon praten, maar haar advocaat laat nu weten dat ze inmiddels ook heeft rondgelopen in haar ziekenhuiskamer.

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Pike, die eind september twee dodelijke injecties overleefde, zou nog wel veel mentale problemen hebben. Ook laat haar advocaat weten dat haar armen zwaar beschadigd zijn.

Christa Pike zou hersendood zijn geweest

„Ze is redelijk bij de les, maar ook wat wazig in haar hoofd; ze raakt heel snel de draad van haar verhaal kwijt en vergeet waar ze naartoe wilde gaan”, vertelt haar advocaat op de radio. De advocaten van de vrouw vertelden gisteren tijdens een persconferentie dat ze maandagavond nog te horen kregen dat Pike hersendood was en dat de beademing zou worden stopgezet. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten.

Een rechter bepaalde gisteren dat alle spullen die zich tijdens de mislukte executie in de executieruimte bevonden, bewaard moeten worden. Deze kunnen dienen als bewijsmateriaal bij een toekomstig onderzoek naar hoe het zo mis kon gaan. Ook moeten alle opnames, getuigenverklaringen en e-mails worden bewaard, evenals de medicijnen, injectiespuiten, infuuslijnen en andere medische materialen uit de executieruimte.

Nadat Pike wakker werd na meerdere dagen buiten bewustzijn te zijn geweest, vroeg ze: „Waar ben ik en wie zijn jullie?” Volgens haar advocaat is ze zich er ‘zeer van bewust dat de staat heeft geprobeerd haar te executeren’.

Moord in 1996

Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slemmer uit Knoxville in januari 1995. Haar motief destijds was jaloezie: ze dacht dat de 19-jarige Slemmer haar vriend, Tadaryl Shipp, probeerde af te pakken.

Op woensdag 30 september vond de executiepoging plaats. De vrouw kreeg twee doses van het dodelijke middel pentobarbital toegediend, maar vertoonde daarna nog duidelijke tekenen van leven. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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