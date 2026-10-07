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Advocaat: kregen te horen dat Christa Pike hersendood was

De advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike kregen maandagavond te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden stopgezet. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Dat vertelde een van haar advocaten woensdag in een persconferentie. „Ik heb er geen verklaring voor.”

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Pike zou vorige week geëxecuteerd worden, maar dat mislukte nadat ze twee dodelijke injecties toegediend had gekregen. Ze werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw, die zij als 18-jarige samen met haar vriend pleegde.

De advocaten hebben geëist dat apparatuur die bij de executie is gebruikt bewaard wordt, zodat er onderzocht kan worden wat er misging. De zaak is volgens hen „in geheimzinnigheid gehuld”. Het is nog niet bekend wat de langetermijneffecten van de mislukte executie zijn. Pike heeft onder meer een bloedstolsel in een van haar armen en een longontsteking. Ook zijn haar armen enorm opgezwollen. Het is niet duidelijk of ze volledig zal herstellen.

„Boos en verward”

Het is ook niet duidelijk wat de impact op haar geestelijke gezondheid is, vertellen de advocaten. Toen ze wakker werd in het ziekenhuis, was ze volgens hen „boos en verward”.

Er zou nog sprake zijn van „cognitieve beperkingen”, maar „ze is zich zeer bewust van wat ze haar hebben aangedaan”. Ook zou Pike meerdere vragen hebben gesteld, onder meer over de familie van Colleen Slemmer, de vrouw die ze dertig jaar geleden vermoordde.

Nu Pike bij bewustzijn is en kan communiceren, is het volgens de advocaten aan haar om aan te geven wat eventuele volgende juridische stappen moeten worden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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