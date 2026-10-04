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Spaanse politie begint met ontruiming groot migratenkamp Ceuta

epa13280002 National Police officers remove an immigrant camp from Trampolin's beach in Ceuta, Spain, 04 October 2026. Spain is dealing with a massive migration crisis in the autonomous region of Ceuta after thousands of people crossed into the North African enclave from Morocco in late July 2026. EPA/REDUAN
ANP / EPA / Reduan

De Spaanse politie is zondag een grote operatie begonnen om een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta te ontruimen.

„Een eerste fase van de evacuatie van de migranten” die op het strand van Trampolín verblijven, is momenteel aan de gang, verklaarde een woordvoerder van de nationale politie in Ceuta.

De politie brengt de migranten over van het strand naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko, aldus een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

3000 mensen

Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over, een Spaanse strook land omgeven door Marokko. De meesten keerden later terug, maar nog altijd verblijven er zeker 10.000 mensen. Op het strand van Trampolín gaat het naar schatting om zo’n 3000 mensen.

Hun aanwezigheid zorgt voor aanhoudende spanningen in het gebied. Lokale bewoners hielden zaterdag een demonstratie waarin ze het vertrek van de migranten eisten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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