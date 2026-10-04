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Spaanse politie begint met ontruiming groot migratenkamp Ceuta

De Spaanse politie is zondag een grote operatie begonnen om een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta te ontruimen.

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„Een eerste fase van de evacuatie van de migranten” die op het strand van Trampolín verblijven, is momenteel aan de gang, verklaarde een woordvoerder van de nationale politie in Ceuta.

De politie brengt de migranten over van het strand naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko, aldus een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

3000 mensen

Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over, een Spaanse strook land omgeven door Marokko. De meesten keerden later terug, maar nog altijd verblijven er zeker 10.000 mensen. Op het strand van Trampolín gaat het naar schatting om zo’n 3000 mensen.

Hun aanwezigheid zorgt voor aanhoudende spanningen in het gebied. Lokale bewoners hielden zaterdag een demonstratie waarin ze het vertrek van de migranten eisten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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