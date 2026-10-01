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Brits-Iraanse man opgepakt na incident bij luchtmachtbasis

epa13267995 Armed police man a cordon outside RAF Fairford in Gloucestershire, Britain, 28 September 2026. Five men have been arrested on suspicion of explosive and terrorism offences after a major incident was declared at the airbase in the west of England. Bomb disposal teams have been examining a number of vehicles near RAF Fairford, and dozens of homes in the surrounding area have been evacuated. RAF Fairford has recently been used by the US Air Force to carry out strikes on Iran. EPA/NEIL HALL
ANP / EPA / Neil Hall

De Britse autoriteiten hebben in Londen een Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. De 27-jarige wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad, meldt de politie.

In een verklaring staat dat een andere man is verhoord. Dat is een Brit van 26. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. „Zoals we al duidelijk hebben gemaakt, kijken we naar alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat”, meldt een politiefunctionaris.

In de omgeving van de basis waren afgelopen weekend vijf mannen opgepakt. Dat gebeurde nadat melding was gemaakt van een verdachte situatie. De politie doorzocht voertuigen, maar zou geen explosieven hebben gevonden. De vijf kwamen op borgtocht vrij.

De Britse premier heeft eerder aangegeven dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident, iets wat Iran zelf tegenspreekt. De luchtmachtbasis wordt gebruikt door de Verenigde Staten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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