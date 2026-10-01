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Brits-Iraanse man opgepakt na incident bij luchtmachtbasis

De Britse autoriteiten hebben in Londen een Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. De 27-jarige wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad, meldt de politie.

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In een verklaring staat dat een andere man is verhoord. Dat is een Brit van 26. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. „Zoals we al duidelijk hebben gemaakt, kijken we naar alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat”, meldt een politiefunctionaris.

In de omgeving van de basis waren afgelopen weekend vijf mannen opgepakt. Dat gebeurde nadat melding was gemaakt van een verdachte situatie. De politie doorzocht voertuigen, maar zou geen explosieven hebben gevonden. De vijf kwamen op borgtocht vrij.

De Britse premier heeft eerder aangegeven dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident, iets wat Iran zelf tegenspreekt. De luchtmachtbasis wordt gebruikt door de Verenigde Staten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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