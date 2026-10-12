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Oudste overdekte markt Parijs verwoest door brand

De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is volledig verwoest door een brand. De burgemeester van het centrum van Parijs, Ariel Weil zei maandagochtend dat de brand onder controle was, maar dat de markt niet meer te redden viel.

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De brand woedde in de nacht van zondag op maandag. De brandweer liet tegen de pers weten dat er „niets meer over is” van de oude markt, schrijft Le Monde. Vanbinnen is de metalen constructie van de markt gedeeltelijk ingestort. Het vuur verspreidt zich niet verder en omliggende gebouwen lopen geen gevaar.

De Marché des Enfants Rouges, geopend in de zeventiende eeuw, dankt zijn naam aan de rode kleding die de weeskinderen van een naburig weeshuis droegen. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard. De markt herbergde talloze kraampjes en was geliefd bij zowel de lokale bevolking als bij toeristen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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