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Vier militairen omgekomen bij brand op Canadese militaire basis

Bij de brand op een militaire basis in Canada in de nacht van zaterdag op zondag zijn vier militairen omgekomen. Dat meldt premier Mark Carney tijdens een persmoment in Ottawa. Tientallen anderen raakten zwaargewond. Een aantal noemde hij niet.

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Op de basis CFB Wainwright brak zaterdagmiddag lokale tijd een flinke brand uit. Dat leidde tot wat Carney zondag „een van de grootste tragedies” voor Canada in vredestijd noemt. Eerder meldde het ministerie van Defensie al dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand het gevolg was van een terroristisch geïnspireerde daad.

„CFB Wainwright is er om de vrouwen en mannen van onze krijgsmacht te leren om de lastigste dingen te doen die een land van je kan vragen”, aldus Carney. „Hen die we hebben verloren en die nu gewond zijn, werden getraind om Canada te verdedigen. Om Canada te dienen”, vervolgde de regeringsleider. „Nu dient Canada hen.” Carney voegde toe dat nabestaanden en naasten „het gewicht van dit verlies” niet alleen zullen hoeven te dragen.

Oorzaak onduidelijk

Om de tijd te hebben om naasten van de slachtoffers in te lichten, werd lange tijd geen melding gemaakt van het aantal overledenen en gewonden. Kort voor Carneys persconferentie meldde CBS News nog op basis van bronnen dat het zou gaan om zeven doden.

Naar de oorzaak van het voorval wordt nog onderzoek gedaan. Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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