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Argentinië: Bolsonaro op weg naar Ecuador

Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro reacts after knowing the first results in the presidential runoff election, in Brasilia, on October 25, 2026. Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva pulled off a dramatic comeback on October 25, 2026, as he clinched election victory against right-wing senator Flavio Bolsonaro, who trounced him in the first round. Sergio LIMA / AFP
ANP / AFP / SERGIO LIMA

Senator Flávio Bolsonaro, die zondag de Braziliaanse presidentsverkiezingen verloor, is via Argentinië naar Ecuador gereisd, meldden Argentijnse autoriteiten. Eerder hadden bronnen gemeld dat hij onderweg was naar de VS, waar hij op een visum kan rekenen.

Bolsonaro zou samen met zijn vrouw en twee dochters dinsdagavond laat Argentinië zijn binnengereisd via een grensovergang bij de plaats Puerto Iguazú. Ze kwamen binnen „met geldige reisdocumenten en zonder juridische belemmeringen”, melden de Argentijnse migratieautoriteiten op X.

In Argentinië zouden ze aan boord zijn gegaan van een privévliegtuig met bestemming Guayaquil in Ecuador.

Corruptieonderzoek

Het Braziliaanse hooggerechtshof had maandag bevolen dat Bolsonaro, tegen wie een corruptieonderzoek loopt, het land niet mocht verlaten wegens vluchtgevaar. Zijn paspoort werd vervallen verklaard toen hij dit niet op tijd had ingeleverd.

Zondag verloor Bolsonaro de verkiezingen van de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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