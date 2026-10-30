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Rusland: bestand Olesjky houdt stand, doden bij ontmijning

Het humanitaire bestand in de Oekraïense stad Olesjky houdt nog steeds stand, aldus de Russische mensenrechtencommissaris. Ze meldt verder dat twee personen zijn omgekomen bij een ontmijningsoperatie.

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Rusland en Oekraïne meldden donderdag dat de mijnen rond Olesjky waren opgeruimd. Daardoor kan een operatie beginnen om inwoners hulp te bieden en sommigen van hen te laten vertrekken. Inwoners kunnen de bezette frontstad uiterlijk vrijdag om 14.00 uur lokale tijd verlaten, bericht het Russische persbureau Interfax op basis van uitspraken van de mensenrechtencommissaris. Daarvoor zijn speciale bussen geregeld.

Volgens de Russische krant Izvestia is een hulpkonvooi met onder meer voedsel en medische goederen onderweg naar de stad. Russische troepen veroverden Olesjky, dicht bij de stad Cherson, kort na de Russische invasie in februari 2022. Daarna brak er een humanitaire crisis uit. Het door de Verenigde Staten bemiddelde bestand moet tot in ieder geval zondag duren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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