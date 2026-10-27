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Aanvallen op Kyiv bij ingaan bestand rond Olesjky

Rond de Oekraïense stad Olesjky is in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) een humanitair bestand ingegaan. In de Oekraïense hoofdstad Kyiv klonken rond dat tijdstip juist explosies na een eerdere dodelijke aanval, aldus verslaggevers van Reuters. De aanvallen richtten op meerdere plekken schade aan.

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De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat Rusland bij de aanvallen zestien ballistische raketten en meer dan 280 drones heeft gebruikt. Onder andere een universiteitscampus, een belangrijke brug over de rivier Dnipro en een ambulance waren doelwit. Volgens burgemeester Vitali Klytsjko viel er één dode. Er raakten twaalf mensen gewond, van wie vijf studenten en universiteitsmedewerkers zijn, meldt Zelensky op X. Hij noemt het een „ernstige escalatie” van Russische aanvallen op Oekraïense logistiek.

The Kyiv Independent noemt de getroffen brug cruciaal voor het woon-werkverkeer van honderdduizenden inwoners van Kyiv. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. Het verkeer is stilgelegd. Ook de metro ondervindt problemen. Het Russische ministerie van Defensie bevestigde tegenover Russische media een aanval op transportinfrastructuur in Kyiv. Ook zei het een logistieke hub in de regio Charkiv te hebben getroffen.

Olesjky

Het bestand in het door Rusland bezette Oekraïense Olesjky ging in na bemiddeling door de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump. Na het ingaan ervan meldde het Russische ministerie van Defensie op Telegram dat aanvallen op Cherson zijn opgeschort. Olesjky ligt aan de rivier Dnipro, tegenover de stad Cherson.

De situatie in Olesjky is penibel. Er zou nauwelijks toegang zijn tot medicijnen, voedsel en schoon water. Toegangswegen naar de stad zijn volgens berichten bezaaid met mijnen. Hoewel Rusland aankondigde aanvallen te staken, is het niet te verifiëren of er direct minder gevochten wordt, aldus persbureau AFP.

Andere steden

Ook zouden andere Oekraïense steden in de nacht van maandag op dinsdag zijn aangevallen, waaronder Vinnytsja, Zaporizja en Dnipro, meldt Zelensky. Hij zegt dat Rusland zich richt op de energiesector, de logistiek en stedelijke infrastructuur.

De Oekraïense president schrijft verder op X dat de leveringsvertragingen van de Amerikaanse Patriot- en NASAMS-raketten Rusland helpen bij het bereiken van haar doelstellingen. De levering van deze raketten wacht nog op een handtekening van Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Patriot-raketten kunnen als enige wapens ballistische raketten onderscheppen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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