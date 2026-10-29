Audiofragment onthult meer over oorzaak treinramp in Spanje: ‘Menselijke fout’
Na de treinramp in Spanje, waarbij gisteren zeker 68 mensen om het leven kwamen, wijzen audiofragmenten op een mogelijke menselijke fout. In een van de fragmenten is te horen hoe een verkeersleider de hogesnelheidstrein toestemming geeft om op normale snelheid verder te rijden.
Het treinongeval gebeurde gisterochtend op het traject Madrid-Sevilla, vlak bij Urda. Een trein op dat traject stond stil vanwege een seinstoring.
Oorzaak treinramp Spanje
Een hogesnelheidstrein kreeg van de verkeersleiding alsnog toestemming om op normale snelheid door te rijden en botste daardoor op de stilstaande trein. Minister van Transport Óscar Puente legde gisteren tijdens de persconferentie al uit dat het de stilstaande trein op dat moment nog niet was gelukt om op te starten.
Veel doden en zwaargewonden
Bij de treinramp vielen zeker 68 doden, meldden de autoriteiten gisteravond in de laatste update. Reddingswerkers zijn de hele nacht bezig geweest met het bergen van lichamen op de plek. Ruim honderd mensen raakten gewond, onder wie 58 zwaargewonden. Vijftien van hen liggen in kritieke toestand in ziekenhuizen. 56 mensen zijn inmiddels ontslagen uit ziekenhuizen.
Reactie koningshuis
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan op social media stil bij het dodelijke ongeluk. Zij laten weten mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden.
‘Onze gedachten zijn bij de getroffenen door de treinramp bij Urda in Spanje’, zo valt er in een bericht op Instagram te lezen. ‘Door dit vreselijke ongeluk zijn vele families nu in diepe rouw gedompeld. Wij leven mee met hen en met allen die gewond zijn geraakt of zich zorgen maken over het lot van hun dierbaren.’
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