Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Spaans Hooggerechtshof trekt arrestatiebevel Puigdemont in

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse oud-regiopresident en separatistenleider Carles Puigdemont ingetrokken. Eerder op dinsdag maakte het Grondwettelijk Hof in dat land al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont leeft al jaren in het buitenland, nadat hij in 2017 het land was ontvlucht om de gevolgen te ontlopen van het illegaal uitgeschreven referendum over Catalaanse onafhankelijkheid.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Omdat Puigdemont ook werd vervolgd voor verduistering, maakte hij aanvankelijk geen aanspraak op een in 2024 aangenomen amnestiewet. Het Grondwettelijk Hof heeft nu besloten dat hij alsnog recht heeft op gratie.

Puigdemont werd verweten dat hij met publiek geld een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse regering had daarvoor geen toestemming gegeven en beschouwde de stembusgang daarom als illegaal.

Catalaanse partijen

Nadat het mislukt was om Catalonië af te scheiden van Spanje, vluchtte Puigdemont naar België. Nu zijn arrestatiebevel is ingetrokken, kan hij terugkeren zonder te worden opgepakt.

Zo’n vierhonderd mensen hebben geprofiteerd van de amnestie. Die regeling is wel omstreden. Het was deel van een deal die premier Pedro Sánchez sloot met Catalaanse partijen. In ruil steunden die partijen de coalitie van Sánchez. De oppositie sprak er schande van en organiseerde grote protesten.

Later trok de partij van Puigdemont, Junts, zich terug uit de deal met Sánchez. Ze stelden dat de regering zich niet genoeg aan de afspraken hield, onder meer omdat er nog geen gratie was verleend aan Puigdemont.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties