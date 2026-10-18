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Albanese premier stapt niet op, gewelddadige protesten houden aan

Riot police officers take cover as protesters throw molotov cocktail during an anti-government demonstration in central Tirana on October 18, 2026, as protests continued for a sixth consecutive day over university conditions and demands for the resignation of Albania's Prime Minister. Albanian police fired water cannon and tear gas on October 18, 2026, as violent anti-government protests entered a sixth day and Prime Minister rejected demonstrators demands that he resign. Armend NIMANI / AFP
ANP / AFP / Armend Nimani

De Albanese premier Edi Rama heeft zondag opnieuw de eis van demonstranten om af te treden van de hand gewezen. Zondag gingen in hoofdstad Tirana gewelddadige anti-regeringsprotesten hun zesde dag in.

De betogers, onder wie veel jongeren en studenten, eisen actie tegen de slechte omstandigheden op universiteiten, hoge collegegelden en corruptie. Zondag verzamelden honderden demonstranten zich rond het middaguur opnieuw voor het ministerie van Onderwijs. Ze scandeerden „Rama, treed af” tijdens gespannen confrontaties met de politie, die onder meer waterkanonnen en traangas inzette. Demonstranten gooiden volgens de politie met molotovcocktails en vuurwerk.

De onrust volgt op maanden van anti-regeringsprotesten in het Balkanland, die aanvankelijk werden aangewakkerd door de ontwikkeling van een omstreden resort dat in verband wordt gebracht met de familie van de Amerikaanse president Donald Trump.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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