Advocaten Christa Pike onthullen mogelijke oorzaak mislukte executie: ‘Ader mogelijk geknapt’
Herhaalde prikpogingen en mogelijk gescheurde aderen: de advocaten van Christa Pike hebben nieuwe details vrijgegeven die mogelijk haar mislukte executie verklaren. Het team dat verantwoordelijk was voor de executie zou maar liefst tien verschillende naalden hebben gebruikt om het infuus aan te leggen.
Uiteindelijk slaagden ze er niet in om de infuuslijnen aan te brengen, zo valt er te lezen in een nieuw rechtbankdocument.
Infuus haperde
Volgens Randy Spivey, een van de advocaten van Pike, waarschuwde het executieteam voorafgaand aan de executiepoging al dat sommige aderen door het prikken mogelijk waren gescheurd. Het executieteam gebruikte volgens hem ongeveer tien naalden bij de pogingen om het infuus aan te leggen. Hij stelt dat er in beide armen is geprikt.
Het infuus haperde, waardoor een zoutoplossing er niet goed doorheen kwam. Toch werd de dodelijke injectie toegediend. Toen die niet werkte, bespraken ze volgens Spivey onderling dat de ader van Pike mogelijk ‘geknapt’ was. ‘Een van de medewerkers zei zoiets als: het is ofwel bloed of hij is geknapt, dat moet ik weten’, verklaarde de advocaat van Pike.
Christa Pike in coma
Pike werd uiteindelijk na de mislukte executiepoging naar het ziekenhuis gebracht, waar ze medische hulp kreeg. Ze was op dat moment buiten bewustzijn en ontwaakte een week later uit haar coma. Volgens haar advocaten kon ze toen weer een beetje lopen, maar was ze nog wazig. Het lukte haar niet om haar armen te bewegen.
Pike werd twee weken geleden ontslagen uit het ziekenhuis en weer teruggebracht naar de gevangenis. Het is niet duidelijk wat er nu zal gebeuren. Haar advocaten vinden dat ze genoeg heeft geleden en willen dat de gouverneur van Tennessee haar doodstraf omzet in levenslang zonder kans op vrijlating.
Moord
Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Colleen Slemmer. Ze mishandelde en vermoordde haar in 1995 samen met haar toenmalige vriend. Pike dacht dat Slemmer hem van haar wilde afpakken.
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