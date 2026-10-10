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Palestijnse leider Abbas wil verkiezingen nu in september 2027

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Het is nu de bedoeling dat zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan plaatsvinden in september volgend jaar, schrijft persbureau WAFA.

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Er kwam eerder al naar buiten dat de verkiezingen weer niet zouden doorgaan. In een brief aan de Franse regering noemden de Palestijnse autoriteiten deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel.

Frankrijk erkent een Palestijnse staat, maar dringt ook aan op verkiezingen. De Palestijnse Autoriteit (PA) van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen en het jaar erna de laatste parlementsverkiezingen.

Israël verweet Abbas deze week de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. „Ze blijven maar liegen en bedriegen. Gevolgen? Niet voor de corrupte PA”, sneerde minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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