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Chinese president brengt deze week staatsbezoek aan VS

De Chinese president Xi Jinping reist deze week voor een staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag, aldus Chinese staatsmedia. Een belangrijk gespreksonderwerp is de handel tussen de twee grootste economieën ter wereld.

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Xi zal met de Amerikaanse president Donald Trump „uitvoerig van gedachten wisselen over belangrijke kwesties die de betrekkingen tussen China en de VS aangaan, evenals over wereldvrede en ontwikkeling”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Washington meldde eerder al dat deze week een ontmoeting zou plaatsvinden. Trump zal Xi woensdag persoonlijk verwelkomen op Joint Base Andrews, voordat ze een dag later met elkaar in gesprek gaan, meldt een Amerikaanse functionaris. Trump werd in mei bij zijn aankomst in Beijing verwelkomd door de Chinese vicepresident.

Kort na Trumps bezoek aan China werd bekend dat Xi een uitnodiging voor een bezoek aan de VS had geaccepteerd en dat de reis in het najaar zou plaatsvinden. De laatste keer dat Xi naar het Witte Huis ging, was in 2015 tijdens het presidentschap van Barack Obama.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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