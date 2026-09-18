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Trump: akkoord over Amerikaanse controle veiligheid Groenland

N i e u w bericht, reactie premier Groenland in 4e alinea

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WASHINGTON (ANP/AFP) – De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag verklaard dat hij een permanente overeenkomst heeft gesloten met Denemarken, waardoor de Verenigde Staten de controle krijgen over de veiligheid van Groenland en buitenlandse tegenstanders worden verhinderd daar bases te vestigen.

„Vanaf nu mag geen enkele tegenstander van de VS ooit een basis in Groenland hebben, militair aanwezig zijn in Groenland of gevoelige investeringen doen in Groenland, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming”, aldus Trump op Truth Social.

Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen liet na de bekendmaking van Trump weten dat Groenland, Denemarken en de VS naar verwachting volgende week een overeenkomst ondertekenen „die de veiligheid in het Arctische gebied en de Noord-Atlantische regio versterkt en daarmee ook goed is voor de NAVO en Europa.” Volgens de premier erkent de overeenkomst „het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk.”

De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen laat volgens de Deense publieke radio weten dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de Verenigde Staten en de NAVO zal waarborgen en versterken. „De overeenkomst erkent de belangen van Groenland en onze plaats in de internationale samenwerking. Dat komt ons allemaal ten goede”, aldus Nielsen.

ANP

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