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VN-experts: VS schaden mensenrechten door migratiedeals

Door migratiedeals aan te gaan met andere landen zorgen de VS ervoor dat migranten worden onderworpen aan mensenrechtenschendingen, waarschuwen VN-experts. Uitgezette migranten lopen onder meer risico op marteling en vervolging.

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Onder Trump heeft Washington met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op een wettige manier kunnen worden teruggestuurd. Onder die landen zijn onder meer Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Libië, Rwanda en Zuid-Soedan.

„De schade die door dit plan van de Amerikaanse regering wordt veroorzaakt, is niet langer hypothetisch”, stellen de experts. „De regelingen leiden tot een lawine van mensenrechtenschendingen, vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen.” Ook lopen migranten risico slachtoffer te worden van tal van andere mensenrechtenschendingen.

Grootste risico

„Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, lhbtiq+-personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere mensen die zich in een uiterst kwetsbare situatie bevinden,” aldus de experts.

„Voor migranten die zich in een bijzonder kwetsbare situaties bevinden, kunnen de gevolgen dodelijk zijn”, vrezen de deskundigen. In veel van de derde landen ontbreken de noodzakelijke asielvoorzieningen. „In veel gevallen zijn deze derde landen zelf verwikkeld in conflicten, waarbij hun eigen bevolking te maken heeft met ontheemding, hongersnood en slopende armoede.” Bovendien vrezen de experts dat migranten vanuit het derde land onrechtmatig worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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