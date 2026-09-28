Redactie
Redactie Buitenland 28 sep 2026bijgewerkt: vandaag
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Opgepakte mannen bij Britse luchtmachtbasis zijn allen Brits

epaselect epa13268010 Armed police man a cordon outside RAF Fairford in Gloucestershire, Britain, 28 September 2026. Five men have been arrested on suspicion of explosive and terrorism offences after a major incident was declared at the airbase in the west of England. Bomb disposal teams have been examining a number of vehicles near RAF Fairford, and dozens of homes in the surrounding area have been evacuated. RAF Fairford has recently been used by the US Air Force to carry out strikes on Iran. EPA/NEIL HALL
ANP / EPA / Neil Hall

De vijf mannen die zondagochtend werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford hebben allen de Britse nationaliteit, meldt de antiterrorismepolitie (CTP). Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar oud en wonen alle vijf in Londen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd er melding gemaakt van drie voertuigen die richting de basis reden. Zondagochtend werd het vijftal aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad.

In de verklaring gaat de antiterrorismepolitie niet in op mogelijke motieven. In Britse media wordt gespeculeerd dat er een verband is met Iran, omdat de basis in Fairford wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.

„Ik ben me er zeer van bewust dat er volop wordt gespeculeerd over de drijfveren achter dit incident en dat er geopolitieke vragen worden opgeworpen”, zegt Vicky Evans van de CTP. „Ik verzoek echter om de CTP op dit moment de ruimte te geven om zorgvuldig en duidelijk te werk te gaan.”

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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