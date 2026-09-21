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Russische regeringspartij wint verkiezingen

De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag zoals verwacht de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Doema, het Russische lagerhuis. Dat meldt Ella Pamfilova, het hoofd van de centrale kiescommissie van het land, nadat 95 procent van de stemmen is geteld.

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De kiescommissie meldt dat de aan president Vladimir Poetin gelieerde partij ruim aan kop gaat met 57,83 procent van de stemmen. Dat is ongeveer gelijk aan de eerste uitslag die de commissie zondagavond deelde. De opkomst was volgens de commissie ruim 56 procent.

De resultaten zouden betekenen dat Verenigd Rusland een recordaantal van 355 van de 450 zetels in het lagerhuis krijgt. De partij overtreft daarmee het vorige record van 343 zetels uit 2016. Een grotere meerderheid in het parlement maakt het makkelijker voor de partij om wetten en wijzigingen van de grondwet door te voeren. De huidige Russische grondwet stamt uit 1993 en werd voor het laatst in 2020 aangepast.

Verbod

De Russen konden van vrijdag tot zondag naar de stembus. Het waren de eerste verkiezingen voor de Doema sinds de Russische invasie in Oekraïne van februari 2022.

Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die ertegen zijn, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, werd een afgetekende overwinning van Verenigd Rusland al verwacht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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