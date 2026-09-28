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Verdachten incident RAF-basis Fairford op borgtocht vrijgelaten

De vijf Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de RAF-luchtmachtbasis nabij Fairford, worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. Dat meldt de antiterreurbrigade van de Britse politie in een persconferentie. De politie doet wel nog verder onderzoek naar het vijftal.

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„Ik kan bevestigen dat de vijf mannen die werden gearresteerd vanmiddag worden vrijgelaten, na uitvoerige ondervraging”, aldus de dienst. „Maar laat het duidelijk zijn: dit betekent niet dat het onderzoek voorbij is.”

Een van de zaken die wordt onderzocht, is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat, licht de dienst toe. „We weten dat er een grote interesse is of de huidige geopolitieke context van doen heeft met dit incident.” Iedere mogelijke invalshoek wordt daarom onderzocht. Hoewel de verdachten voor nu worden vrijgelaten, worden wel strikte beperkingen opgelegd, aldus de dienst.

Tipgevers

Zondagochtend werden nabij de luchtmachtbasis, die onder meer Amerikaanse toestellen huist die worden gebruikt in de oorlog tegen Iran, na een tip van een omwonende vijf Britse mannen opgepakt. Zij reden met busjes richting de RAF-basis, die volgens Britse media zouden zijn gevuld met explosieven. Mogelijk zouden andere verdachten nog vrij rondlopen. Tegen Sky News zei de tipgever meer verdachte personen te hebben gezien. Bevestigd is dat niet.

Iran zei maandag niet betrokken te zijn bij het voorval. De ambassade in Londen sprak van „ongefundeerde en kwaadaardige speculaties”.

Crisisoverleg

De Britse premier Andy Burnham heeft voor maandag crisisoverleg ingesteld rond de arrestaties, meldde onder meer de BBC voorafgaand aan de persconferentie. Hij zal een zogenoemd COBRA-overleg voorzitten, een term die verwijst naar de ruimte waarin door het crisisresponsteam wordt overlegd.

Inwoners van het nabijgelegen Whelford mogen „spoedig weer terug huiswaarts keren”, zei minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood maandag in een toespraak op het Labour-congres. Ze dankte daarbij de explosievenopruimingsdienst voor hun werk. Omwonenden werden na het incident tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen recreatiecentrum.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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