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Verdachte opgepakt voor moord op Nederlandse Marlies (41) in Colombia: ‘Zitten met reeks vragen’

Er is een verdachte opgepakt voor de moord op de Nederlandse toerist Marlies Genz (41) in Colombia. De man werd gisteren gearresteerd in het centrum van Salento, maar zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

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Sébas Diekstra, de advocaat die de familie van Marlies bijstaat, noemt de aanhouding ‘een belangrijke ontwikkeling’. „Voor de nabestaanden is vooral van belang dat nu duidelijk wordt wat er precies met Marlies is gebeurd en dat degene die daarvoor verantwoordelijk is ter verantwoording wordt geroepen.”

Moord op Marlies in Colombia

Marlies verbleef op het moment van haar vermissing in het Coffee Tree Boutique Hostel in het bergdorpje Salento, een populaire bestemming in de koffieregio van het land. Op 25 mei van dit jaar raakte ze vermist nadat ze een wandeling ging maken naar een koffieplantage in de omgeving van Salento, waar ze uiteindelijk nooit aankwam. Ze had twee dagen later moeten uitchecken voor een meerdaagse tocht te paard, maar keerde nooit terug naar het hotel.

Haar lichaam werd zes dagen later teruggevonden in een meer. De politie in Colombia bevestigde later dat ze om het leven is gekomen door een misdrijf. De familie van Marlies is inmiddels op de hoogte gebracht van de arrestatie van de verdachte.

Reactie van nabestaanden op arrestatie

„Sinds de verdwijning van Marlies zaten we met een hele reeks vragen”, zo laten zij in een verklaring via Namen de Familie weten. „Die concentreerden zich in eerste instantie op: waar is ze? Leeft ze nog? Die vragen konden helaas snel worden beantwoord en we hebben al noodgedwongen afscheid van Marlies moeten nemen.”

„De afgelopen maanden vroegen we ons vooral af wat er is gebeurd. Wat dat betreft is het cliché van een rollercoaster ook echt van toepassing, want nu gaan we weer in de hoogste versnelling. Het is weliswaar een aanhouding, maar hopelijk horen we op korte termijn meer over wat er is gebeurd en waarom Marlies van het leven is beroofd.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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