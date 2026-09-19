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Denemarken: deal over Groenland goed voor veiligheid

Een bindende overeenkomst over de veiligheid van Groenland kan de veiligheid in het Arctische gebied verder versterken. Dat stelde de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen nadat de Amerikaanse president Trump melding had gemaakt van een verregaande deal over Groenland.

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Trump maakte de deal eerder wereldkundig op sociale media, zonder veel details te delen. De VS krijgen volgens de president op veiligheidsgebied permanente controle over Groenland. „Daarnaast kan vanaf nu geen enkele tegenstander van de Verenigde Staten OOIT een basis in Groenland hebben, een militaire aanwezigheid in Groenland hebben of gevoelige investeringen in Groenland doen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.”

De deal wordt naar verwachting getekend bij de aanstaande Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. „Volgende week kan een goede week worden”, voorspelde Rasmussen. „Voor Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten. Een lange periode van onzekerheid wordt hopelijk vervangen door een bindend akkoord dat de veiligheid in het Arctische gebied en de Noord-Atlantische Oceaan versterkt, en daarmee ook onze gezamenlijke veiligheid binnen de NAVO en Europa.”

Trump zorgde eerder voor onrust onder bondgenoten door aan te geven dat hij het eiland wil inlijven. Groenland heeft een eigen regering, maar behoort tot het Deense koninkrijk. De overeenkomst geeft de president een diplomatieke overwinning in aanloop naar de verkiezingen in november, de midterms. Bronnen van de krant The New York Times stellen wel dat de president overdreef toen hij sprak over „permanente controle” over de veiligheid. Er zal volgens de ingewijden worden samengewerkt met Denemarken en Groenland; de VS gaan niet eenzijdig de controle overnemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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