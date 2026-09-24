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Trump moet media van rechter weer toelaten tot Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump moet journalisten van CNN, MS NOW en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Trump had de media laten weren omdat hij het niet eens was met de inhoud van hun berichtgeving, maar de rechter heeft dat besluit geblokkeerd.

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De rechter oordeelde dat het besluit van Trump, dat hij eerder deze maand aankondigde, waarschijnlijk ongrondwettig is. Daarom moeten de journalisten hun werk weer kunnen doen.

Het besluit is een tegenslag voor Trump in zijn conflict met de drie media. Die verweet hij nepnieuws te verspreiden. De president dreigde ook andere „nepnieuwsmedia” te weren.

‘Persvrijheid in gevaar’

„Media zouden niet voortdurend VERZINSELS en LEUGENS moeten kunnen schrijven of melden wanneer ze berichten over de president van de Verenigde Staten, de regering-Trump of de Verenigde Staten van Amerika”, schreef hij online.

CNN, MS NOW en Politico legden zich niet neer bij het besluit en stapten naar de rechter. Ze zeggen dat de persvrijheid in gevaar is.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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