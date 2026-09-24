Redactie
Redactie Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Trump moet media van rechter weer toelaten tot Witte Huis

A sign on the office for CNN in the White House briefing room isk seen in Washington, DC, on September 21, 2026. Three leading US news outlets announced on September 21 they will go to court after being banned from the White House, as President Donald Trump claimed that media critical of his administration is a
ANP / AFP / ALEX WROBLEWSKI

De Amerikaanse president Donald Trump moet journalisten van CNN, MS NOW en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Trump had de media laten weren omdat hij het niet eens was met de inhoud van hun berichtgeving, maar de rechter heeft dat besluit geblokkeerd.

De rechter oordeelde dat het besluit van Trump, dat hij eerder deze maand aankondigde, waarschijnlijk ongrondwettig is. Daarom moeten de journalisten hun werk weer kunnen doen.

Het besluit is een tegenslag voor Trump in zijn conflict met de drie media. Die verweet hij nepnieuws te verspreiden. De president dreigde ook andere „nepnieuwsmedia” te weren.

‘Persvrijheid in gevaar’

„Media zouden niet voortdurend VERZINSELS en LEUGENS moeten kunnen schrijven of melden wanneer ze berichten over de president van de Verenigde Staten, de regering-Trump of de Verenigde Staten van Amerika”, schreef hij online.

CNN, MS NOW en Politico legden zich niet neer bij het besluit en stapten naar de rechter. Ze zeggen dat de persvrijheid in gevaar is.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties