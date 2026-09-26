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Tiende lichaam gevonden in reeks vermoorde vrouwen in Zuid-Afrika

A woman holds a placard as she takes part with others during a protest march in Kempton Park on September 19, 2026 following the recent string of murders that occurred in the east of Johannesburg. South African police on September 17 recovered the body of a ninth woman east of Johannesburg in two months, as a string of murders continues to stoke public anxiety. The country has one of the world's highest homicide rates but the discovery of the women's bodies, partially naked and battered, has raised fears that a serial killer or group of killers may be operating in the area. Police have offered a 400,000 rand ($25,000) reward for any information that could lead to the arrest of the killer or killers, while the Democratic Alliance, the second largest political party in South Africa offered $31,000. MZINGENKOSI SIBANDA / AFP
ANP / AFP / Mzingenkosi Sibanda

In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de tiende keer in twee maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is.

Volgens lokale media werd de vrouw halfnaakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De politie wil nog geen details bevestigen.

De andere negen slachtoffers waren allemaal twintigers of dertigers. Sommigen waren (deels) uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld.

Verdachten

In totaal zijn drie verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al twee dagen na de eerste vondst. Na de negende moord werden twee vrouwen opgepakt. De politie stelde dat die zaak mogelijk te maken had met een „relationele kwestie”.

Gendergerelateerd geweld en femicides zijn veelvoorkomend in Zuid-Afrika. De regering heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen, maar het probleem nog niet opgelost.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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