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Veertien mannen veroordeeld voor aanslagen in Sri Lanka in 2019

Veertien mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. Drie rechters van het Sri Lankaanse hooggerechtshof bevonden de verdachten na een vijf jaar durend proces schuldig aan alle aanklachten. Ze waren aangeklaagd voor onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen.

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Onder de veroordeelde mannen is Mohamed Naufar, die volgens de aanklagers het brein achter de aanslagen was. Een verdachte zou alleen indirect betrokken zijn geweest en werd schuldig bevonden aan een deel van de aanklachten. Negen andere mannen werden vrijgesproken.

Door de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Meer dan vijfhonderd mensen raakten gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op. Ze zouden zijn gepleegd door leden van een jihadistische groep in Sri Lanka en waren gericht op drie kerken en drie luxe hotels.

In juli werd een voormalig politiechef in hoger beroep ter dood veroordeeld, omdat hij de aanslagen niet heeft weten te voorkomen. Ook toenmalig minister van Defensie Hemasiri Fernando is ter dood veroordeeld. Beiden kunnen nog naar het hooggerechtshof stappen. Sri Lanka heeft sinds 1976 geen doodstraf meer uitgevoerd. Dergelijke straffen worden doorgaans omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

ANP

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