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Veertig arrestaties bij scholierenprotesten in Frankrijk

Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn veertig manifestanten aangehouden, volgens het ministerie van Onderwijs. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen zijn tien gewonden gevallen onder leerlingen en schoolpersoneel.

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Bij een school in de regio Parijs is een team van de nieuwszender BFMTV aangevallen, aldus de zender. In Bordeaux is volgens Franse media een brandweerman gewond geraakt toen er met een explosief werd gegooid.

Afgelopen week begonnen er op scholen in de regio Parijs protesten tegen het gebrek aan leraren, chaotische lesroosters en gebrekkige of ontbrekende voorzieningen op middelbare scholen. Een scholierenbond riep op dinsdag alle middelbare scholen te blokkeren. Dat is op veertig scholen gelukt, meldt het ministerie. De regering klaagt over geweldpleging en brandstichting.

Schade

De regio Île-de-France, waaronder Parijs valt, schat de schade in de hoofdstedelijke regio op circa 1 miljoen euro, meldt Franceinfo.

Dinsdag werd als protestdag gekozen omdat vakbonden van overheidspersoneel dan betogen tegen het beleid van de regering en tegen het verlies aan koopkracht.

Aantallen demonstranten

Vakcentrale CGT meldt later op dinsdag dat meer dan 300.000 mensen op de been zijn dinsdag in Frankrijk. In de steden Parijs en Marseille ging het om respectievelijk 70.000 en 30.000 mensen, al schatten de autoriteiten de opkomst in die laatste gemeente flink lager. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat het aantal demonstranten in heel het land dinsdag op 206.000.

In Parijs zou het volgens de Parijse prefectuur gaan om 30.000 mensen, onder wie ongeveer een derde brandweerlieden, die eveneens protesteerden. Op beelden bij Ouest-France is te zien hoe zij zich verzameld hebben bij het Place de la Bastille.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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