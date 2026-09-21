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Landen veroordelen ‘schijnverkiezingen’ in Oekraïense gebieden

Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen de „schijnverkiezingen” in Oekraïense regio’s.

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Russen konden van vrijdag tot en met zondag stemmen voor de Doema, het Russische lagerhuis. Ook in de bezette gebieden in Oekraïne waren verkiezingen.

„Het houden van verkiezingen in de tijdelijk bezette gebieden in Oekraïne, zoals Rusland deed op de Krim, in Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja, vormt een grove schending van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en van het VN-Handvest”, stellen de landen.

Bezettingssysteem

De verkiezingen maken deel uit van „een breder bezettingssysteem: het opleggen van Russisch bestuur, recht, media, onderwijs, taal en staatsburgerschap, gepaard met dwang en onderdrukking”, vervolgen ze.

De genoemde regio’s maken nog steeds deel uit van Oekraïne, aldus de landen. „Het houden van schijnverkiezingen verandert hun status niet onder het internationaal recht.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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