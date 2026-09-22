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Gewonden door schietpartij bij school in Turkije

Elf leerlingen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. Twee van hen zijn ernstig gewond. De vermeende schutter, een minderjarige, is aangehouden. Dat heeft justitieminister Akin Gürlek bekendgemaakt.

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Een schutter opende rond 08.00 uur het vuur voor de school en sloeg daarna op de vlucht. De verdachte werd kort daarna opgepakt. Het gaat volgens Turkse media om een jongeman. Het is niet direct bekend wat het motief was.

Gürlek heeft gezegd dat de ouders en opa van de verdachte ook zijn gearresteerd. Het gebruikte vuurwapen zou eigendom zijn van de grootvader. Er wordt onderzoek gedaan naar onder meer hoe de verdachte aan het wapen is gekomen.

Eerdere incidenten

Volgens Turkse media kwamen meerdere ouders na het horen van het nieuws over de schietpartij naar de school. De onderwijsinstelling staat in het district Turgutlu, zo’n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. De lessen zijn afgelast.

In april vonden twee dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen, waar dit soort geweldsincidenten doorgaans niet voorkomen. Het geweld veroorzaakte veel publieke verontwaardiging in het land. President Recep Tayyip Erdogan ontsloeg de plaatsvervangend minister van Onderwijs en kondigde maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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