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Rusland meldt meer dan duizend cyberaanvallen op verkiezingen

Rusland meldt dat er de afgelopen dagen grootschalige cyberaanvallen zijn uitgevoerd, gericht op de parlementsverkiezingen in het land. Verkiezingsinfrastructuur kreeg te maken met meer dan duizend zogenoemde DDoS-aanvalsgolven.

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Bij een DDoS-aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau Ria meldde dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen normaal verloopt in Moskou, ondanks „aanhoudende grootschalige hackpogingen”. Deze zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de Russische hoofdstad.

Zaterdag meldde Rusland voor het eerst dat het online-stemsysteem van Moskou mogelijk doelwit was van een cyberaanval. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden, maar zouden volgens meerdere experts niet aan de democratische normen voldoen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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