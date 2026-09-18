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Moskou claimt neerhalen honderden drones op eerste verkiezingsdag

A policeman leaves a polling station a day ahead of the election to the Russian State Duma (lower house of Russia's Parliament) in central Moscow on September 17, 2026. Russia will vote for the Duma's election on September 18-20, 2026. Alexander NEMENOV / AFP
ANP / AFP / Alexander Nemenov

De Russische luchtverdediging heeft voor het openen van de stembussen in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem werden er in de nacht van donderdag op vrijdag 350 drones gezien die in de richting van de regio Moskou vlogen. De meerderheid zou zijn neergehaald.

Vrijdag is de eerste van drie verkiezingsdagen waarop de Russen een nieuw parlement kunnen kiezen. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, lijkt de regeringspartij Verenigd Rusland af te stevenen op een gemakkelijke overwinning.

Het zijn de eerste verkiezingen voor de Doema sinds de grootschalige Russische invasie in Oekraïne van februari 2022. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn, mogen niet meedoen aan de verkiezingen.

De uitslagen worden zondagavond verwacht.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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