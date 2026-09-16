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Filipijnse ex-president Duterte voor het eerst in persoon bij ICC

De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat gebeurde tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen hem. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs.

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De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien. Hij werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manilla overgebracht naar een gevangenis in Nederland. Enkele dagen later verscheen Duterte via een videolink bij zijn eerste hoorzitting voor het strafhof, waarbij hij vermoeid oogde. Daarna is hij niet meer bij zittingen gezien.

De rechter zei aan het begin van de zitting dat Duterte op ieder moment de rechtszaal mag verlaten zonder toestemming te vragen. De voormalige president deed dat niet en kwam niet aan het woord. Hij zat in de zaal links voor de rechters, achter zijn advocaten. Naast hem zaten enkele beveiligers.

Gezondheid

Duterte zat tijdens de zitting, die ruim een uur duurde, rustig op zijn stoel en deed enkele minuten voor het einde zijn koptelefoon af. Hij stond samen met de andere aanwezigen op toen de rechters de ruimte verlieten. Vlak voordat de gordijnen tussen de rechtszaal en de publieke galerij sloten, zwaaide hij richting het publiek. Daar zouden familieleden van hem tussen hebben gezeten.

De verdediging heeft verklaard dat Duterte niet in staat is voor het ICC te verschijnen en zegt nog steeds dat zijn gezondheid dat niet toelaat. Zijn advocaten hebben geprobeerd om hem op basis van gezondheidsredenen vrij te krijgen en de zaak voor onbepaalde tijd uit te stellen. Drie onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat Duterte fit genoeg is.

Doodseskaders

Voordat het proces op 30 november begint, vinden vijf voorbereidende zittingen plaats in juni, juli, september, oktober en november. Het ging woensdag voornamelijk over het oproepen van getuigen, waaronder via videolink vanuit de Filipijnen, en bewijsmateriaal.

Duterte was van 2016 tot 2022 president van de Filipijnen en daarvoor burgemeester van Davao City. De verdenkingen tegen hem gaan over de periode tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019. Aanklagers stellen dat Duterte leiding heeft gegeven aan doodseskaders. In de drugsoorlog vielen duizenden doden, inclusief mensen die vermoedelijk of naar verluidt drugs gebruikten, verkochten of maakten. De ICC-zaak draait om specifiek 76 moorden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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