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Bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor Nepal door Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft met giro 6868 na ongeveer een maand bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. Deze spullen zijn volgens de hulporganisatie nodig, „helemaal nu de herfst en winter en het bijbehorende regenseizoen voor de deur staan”. Daardoor kunnen meer ziektes uitbreken, zoals cholera, vreest het Rode Kruis.

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Hulpverlening in de regio van de overstromingen blijft een logistieke uitdaging, schrijft een woordvoerder. Zaterdag is het een maand geleden dat een landverschuiving onder een gletsjer zorgde voor overstromingen in het noordelijk grensgebied van Nepal. Hoewel de hulpverlening in volle gang is, waarschuwt het Rode Kruis voor de aanstaande winter en de gevolgen voor mensen die geen huis meer hebben. „Duizenden mensen, onder wie veel kinderen, leven nog altijd in tijdelijke opvang. Wanneer mensen dicht op elkaar leven, kunnen ziekten snel om zich heen grijpen”, schrijft de organisatie.

Cholera komt volgens het Rode Kruis veel voor in Nepal. „De piek daarvan ligt in augustus en september, aan het einde van het regenseizoen.” Het Rode Kruis helpt door cholera-vaccinaties uit te delen. De hulporganisatie maakt zich ook zorgen om besmet water. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met verwondingen. Door een toename van broedplaatsen van muggen verwacht het Rode Kruis ook meer gevallen van dengue.

Het Rode Kruis begon de actie op 28 augustus. Toen werd op de eerste dag ruim 7 ton opgehaald. Nog altijd zijn er duizenden mensen vermist. Meer dan 1400 mensen kwamen om het leven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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