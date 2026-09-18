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Raad van Europa: parlementsverkiezingen in Rusland zijn nep

epa13247333 People take part in voting at a polling station during parliamentary elections in Moscow, Russia, 18 September 2026. Russia elects the new State Duma, the lower house of parliament, during unified voting day from 18 to 20 September. EPA/MAXIM SHIPENKOV
ANP / EPA / MAXIM SHIPENKOV

De parlementsverkiezingen in Rusland zijn „neppe verkiezingen die tot een nepparlement leiden”, zegt de Raad van Europa in een verklaring op de eerste dag waarop de Russen kunnen stemmen voor de Doema, het Russische lagerhuis.

„Het is al duidelijk: de zogeheten ‘verkiezingen’ zullen niet voldoen aan internationale democratische normen, en de uitslag ervan kan niet worden beschouwd als een ware uiting van de wil van het Russische volk”, zegt de raad in een verklaring.

Volgens de raad vormt iedere stemming die wordt georganiseerd in de bezette gebieden in Oekraïne „een flagrante schending” van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en van het internationaal recht.

De raad roept de internationale gemeenschap om die reden op om de Doema nooit als legitiem orgaan te erkennen.

De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor de regeringspartij Verenigd Rusland.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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