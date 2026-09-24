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Politico-verslaggever toegang Witte Huis geweigerd na uitspraak

Een Politico-verslaggever is de toegang tot het Witte Huis geweigerd en zijn perskaart is in beslag genomen. Dit gebeurde nadat de rechter had besloten dat de regering-Trump de toegang moet herstellen voor nieuwsorganisaties die vorige week geen toegang meer kregen tot het Witte Huis. Dit meldt nieuwsmedium Politico. Ook MS Now en CNN melden dat sommigen van hun journalisten donderdag desondanks geen toegang kregen tot het Witte Huis.

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De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze maand aan CNN, Politico en MS NOW de toegang tot het Witte Huis te ontzeggen, ogenschijnlijk zonder directe aanleiding. Trump betichtte de drie media ervan nepnieuws te verspreiden, maar werd niet concreet.

De stap leidde tot flinke ophef, met name binnen Amerikaanse nieuwsmedia, die nadien uit solidariteit een persconferentie met de Amerikaanse president uitzonden zonder geluid. CNN, MS Now en Politico stapten vrijwel direct naar de rechter om het besluit ongedaan te maken, en beriepen zich daarbij op de persvrijheid. Die trok de maatregel van Trump deze week in voor een periode van veertien dagen. Daarmee zou hen de toegang tot het Witte Huis in ieder geval voor die periode niet kunnen worden ontzegd.

ANP

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