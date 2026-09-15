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Raming: oorlog tegen Iran kostte de VS al 38 miljard dollar

De oorlog tegen Iran heeft de VS al circa 38 miljard dollar (32 miljoen euro) gekost. Dat meldt het van de Amerikaanse regering onafhankelijke Congressional Budget Office (CBO) na vragen vanuit het Amerikaanse Congres.

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Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus schat het CBO de kosten voor het ministerie van Defensie op enkele tientallen miljarden. Of de kosten op de lange termijn gevolgen hebben voor de begroting, durft het instituut niet in te schatten. Wel benoemt de CBO de effecten van de gestegen energieprijzen op de koopkracht van Amerikanen.

Door de militaire operatie zijn de VS danig door hun munitievoorraden geraakt, schrijft de CBO verder. Met name de voorraad van de gewilde, kostbare en exclusief Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingsraketten is daardoor geraakt. De tijd die het kost om die voorraad weer op peil te krijgen, schat de CBO op „minstens vijf jaar, zelfs als de productie ervan wordt opgeschroefd”. Recentelijk kondigde de VS aan daarin grote stappen te willen zetten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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