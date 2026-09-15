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Redactie Buitenland gisteren
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Raming: oorlog tegen Iran kostte de VS al 38 miljard dollar

epa05846237 A sign identifies the offices of the nonpartisan Congressional Budget Office (CBO), which will soon release the projected cost and effect of the Republican bill, called the American Health Care Act, to replace Obamacare in the Ford House Office Building in Washington, DC, USA, 13 March 2017. Many congressional Republicans, as well as members of the Trump administration, are dismissing the report before it is released, concerned that it will disclose that many Americans will lose their health insurance under the Republican replacement plan. EPA/JIM LO SCALZO
ANP / EPA / JIM LO SCALZO

De oorlog tegen Iran heeft de VS al circa 38 miljard dollar (32 miljoen euro) gekost. Dat meldt het van de Amerikaanse regering onafhankelijke Congressional Budget Office (CBO) na vragen vanuit het Amerikaanse Congres.

Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus schat het CBO de kosten voor het ministerie van Defensie op enkele tientallen miljarden. Of de kosten op de lange termijn gevolgen hebben voor de begroting, durft het instituut niet in te schatten. Wel benoemt de CBO de effecten van de gestegen energieprijzen op de koopkracht van Amerikanen.

Door de militaire operatie zijn de VS danig door hun munitievoorraden geraakt, schrijft de CBO verder. Met name de voorraad van de gewilde, kostbare en exclusief Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingsraketten is daardoor geraakt. De tijd die het kost om die voorraad weer op peil te krijgen, schat de CBO op „minstens vijf jaar, zelfs als de productie ervan wordt opgeschroefd”. Recentelijk kondigde de VS aan daarin grote stappen te willen zetten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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