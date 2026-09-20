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Merz wil bondskanselier blijven na historisch verlies CDU

De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors winst geboekt bij de Duitse deelstaatverkiezingen, blijkt uit de exitpoll die na het sluiten van de stembussen is gepubliceerd. De partij van bondskanselier Friedrich Merz, CDU, lijdt een nederlaag. Het lijkt het slechtste verkiezingsresultaat ooit te zijn voor de partij.

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De verkiezingen vonden plaats in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren en hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voor-Pommeren lijkt AfD de grootste partij te zijn geworden met 37 procent. De sociaaldemocratische SPD, die tot nu toe de grootste was, lijkt 35,5 procent van de stemmen binnen te halen.

In Mecklenburg-Voor-Pommeren is het de CDU maar net gelukt om de kiesdrempel van 5 procent te behalen. De partij lijkt volgens de exitpoll op 5,5 procent van de stemmen uit te komen. Nieuwszender ZDF meldt dat de CDU 5,1 procent van de stemmen krijgt en dat het nog moeilijk wordt voor de partij om überhaupt een zetel te bemachtigen.

Merz onder druk

In Berlijn stijgt AfD van 9,1 procent sinds 2011 naar bijna 16 procent. CDU lijkt 20 procent van de stemmen te behalen. De grootste partij in de Duitse hoofdstad is Die Linke geworden met 24,5 procent.

De druk op bondskanselier Merz is de afgelopen tijd hoog. Er is in het land veel onvrede over de economie en de hoge prijzen. Na het sluiten van de stembussen gaf Merz meteen een speech. Daarin gaf hij aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de historisch grote verliezen van zijn partij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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