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Oud-president Kosovo Thaçi schuldig aan oorlogsmisdaden

Het Kosovotribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden in de jaren 90. Ook de drie medeverdachten werden daarvoor veroordeeld. Thaçi kreeg 25 jaar gevangenisstraf.

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De 58-jarige Thaçi stond voor het tribunaal met Kadri Veseli, Rexhep Selimi en Jakup Krasniqi. Ze hadden allen hoge posities in het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK). Dat pleegde misdaden tegen honderden onschuldige mensen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië, tussen 1998 en 1999, concludeert het tribunaal.

Er werden volgens het tribunaal zeker 385 mensen slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties. 303 mensen werden slachtoffer van marteling, 49 van wrede behandeling, 96 van moord. De vier wisten van de misdaden, moedigden ze aan en namen er in sommige gevallen zelf ook aan deel.

Slachtoffers

De slachtoffers waren mensen die gezien werden als tegenstanders, collaborateurs of spionnen. Dat zij dat ook echt waren, werd volgens het tribunaal alleen helemaal niet aangetoond of onderzocht. Veel gebeurde op basis van geruchten, zei de voorzitter van het tribunaal, Charles Smith. Het ging om mensen die aan de kant van Servië zouden staan en om etnische minderheden, maar ook om andere Albanese Kosovaren die aangesloten waren bij andere groeperingen.

De 75-jarige Krasniqi, die onder meer woordvoerder was van UÇK, werd ook veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Veseli (59) kreeg 18 jaar en Selimi (55) 13.

Menigte

De vier gedaagden werden ook beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, maar daar was volgens het tribunaal te weinig bewijs voor. De aanklagers hadden gevangenisstraffen van 45 jaar geëist.

In Kosovo kwamen in aanloop naar de uitspraak en ook op deze woensdag grote aantallen mensen bij elkaar om de vier te steunen. De huidige premier Albin Kurti zei eerder te hopen op vrijspraak. „Onze oorlog was gerechtvaardigd, een onafhankelijkheidsoorlog.” Er stonden ook enige honderden mensen op het Malieveld in Den Haag, niet ver van het tribunaal. Rechter Smith benadrukte in de uitspraak dat het hem niet ging om de legitimiteit van de Kosovaarse onafhankelijkheidsbeweging, maar om de manier waarop de strijd gevoerd werd.

Thaçi zou uiteindelijk een belangrijke rol spelen in de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 en werd ook de eerste premier van het land. Van 2016 tot 2020 was hij president. In 2020 meldde hij zich zelf bij het tribunaal, nadat hij daar in staat van beschuldiging was gesteld. Sindsdien zit hij vast in Den Haag. De tijd die de vier in voorarrest zaten, wordt van de totale gevangenisstraf afgetrokken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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