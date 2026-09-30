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Katz: voorval flydubai-toestel was jihadistische aanslagpoging

Het incident aan boord van het flydubai-toestel dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv was een aanslagpoging van jihadisten. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Israel Katz. Eerder werd al gemeld dat de Israëlische veiligheidsdiensten ervan uitgaan dat het gaat om een terroristisch gemotiveerde daad.

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Tijdens de vlucht zou een van de piloten van het toestel de ander hebben aangevallen, volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met de bedoeling het toestel te laten neerstorten, zo zei hij woensdagmiddag in een videoboodschap. In de kist zaten voornamelijk Israëliërs. Op sociale media gaan beelden rond van passagiers die naar verluidt de piloot konden bedwingen. Een van hen zat zichtbaar onder het bloed.

Katz spreekt van een „jihadistisch-terroristische aanval die slechts kon worden voorkomen dankzij het dappere optreden van enkele Israëlische inzittenden die inbraken in de cockpit, daar de terrorist overmeesterden en met hun eigen handen de controle over het toestel wisten terug te krijgen”. Bewijs voor de bewering dat het om een een jihadistisch gedreven incident ging, gaf hij niet.

‘Tragedie voorkomen’

Volgens een persbericht van de luchtvaartmaatschappij, dat vrijwel gelijktijdig met Netanyahu’s videoboodschap verscheen, was het een meereizend pilotenteam van dezelfde maatschappij dat erin slaagde het vliegtuig te laten landen in het Saudische Tabuk. De maatschappij voegt eraan toe twee toestellen te hebben gestuurd om de inzittenden hun reis te laten vervolgen. Ook roept de maatschappij op niet te speculeren over de toedracht van het voorval.

Netanyahu zei in zijn videoboodschap dat de piloot die zijn collega aanviel is gearresteerd en wordt ondervraagd door Saudi-Arabië. Hij bedankte „de helden” die „vele levens hebben gered en zich zeer moedig hebben betoond”. Netanyahu: „Ze hebben een grote tragedie voorkomen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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