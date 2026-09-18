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Geen nieuwe medische evacuatie uit Gaza, wel extra geld voor hulp

Het kabinet gaat niet opnieuw kinderen uit Gaza evacueren voor medische hulp in Nederland. Daartoe is besloten na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wel maakt minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) 12 miljoen euro vrij voor medische hulp aan Gaza en omliggende landen.

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Een deel van de Tweede Kamer pleit al langer voor nieuwe medische evacuaties, omdat er te weinig gespecialiseerde hulp in de regio zou zijn. Bijna een jaar geleden zijn vijf kinderen uit Gaza die „complexe hoog-specialistische zorg” nodig hadden na druk uit de Kamer door het vorige kabinet naar Nederland gehaald. Toen werd ook 25 miljoen aan medische hulp gegeven.

In Gaza is het gezondheidssysteem grotendeels vernield en wachten volgens cijfers van de WHO nog ruim 18.500 mensen op medische evacuatie. „De inzet van het kabinet is om zo veel mogelijk patiënten op een humane wijze van adequate medische hulp te voorzien”, schrijft Sjoerdsma aan de Kamer.

WHO

Hij volgt het advies van de WHO. Daar staat medische evacuatie buiten de regio het laagste op het lijstje van prioriteiten. Eerst moet de medische situatie in Gaza beter en ten tweede moet er een medische corridor naar de Westbank komen. De derde prioriteit zijn medische evacuaties naar de regio en tenslotte behandeling verder weg.

Hij maakt daarom 6 miljoen vrij voor medische hulp aan Jordanië. Volgens de minister kunnen met de Nederlandse financiële steun bijna 250 kinderen worden geholpen. De bedoeling is met andere EU-lidstaten dat aantal te laten oplopen tot duizenden. In Jordanië is volgens hem voldoende zorgcapaciteit en -kwaliteit.

Jordanië

„Het kabinet wil zoveel mogelijk zieke en gewonde kinderen in Gaza helpen”, zegt Sjoerdsma tegen het ANP. „Één kind in Nederland betekent ongeveer veertig of vijftig kinderen naar Jordanië. (…) Dan vind ik de keuze snel gemaakt. Gaat het om een symbool of zoveel mogelijk kinderen helpen?”

„Zorgverlening in Jordanië heeft daarnaast een aantal praktische voordelen, zoals de relatief beperkte reisafstand, en een overeenkomstige taal en cultuur”, aldus Sjoerdsma. „Dichterbij huis behandelen (…) bevordert het behandelproces.”

Verder wordt 4 miljoen euro geïnvesteerd in versterking van de medische zorg in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Hulporganisatie Save the Children krijgt 2 miljoen euro om in Egypte kinderen uit Gaza te helpen die daar al zijn. Met het geld kan medische zorg voor zo’n 1500 kinderen worden betaald.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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