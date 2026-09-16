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Japan telt voor het eerst meer dan 100.000 honderdplussers: hoe worden Japanners zo oud?

Je honderdste verjaardag halen is in Japan allang geen enorme uitzondering meer. Voor het eerst telt het land meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder, meldde BBC News. De nieuwe cijfers passen bij een ontwikkeling die Japan al jaren bezighoudt: inwoners worden bijzonder oud, terwijl er steeds minder kinderen worden geboren.

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Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid wonen er inmiddels 107.677 honderdplussers in het land. Dat is het hoogste aantal ter wereld. Opvallend is dat vrouwen sterk in de meerderheid zijn: 88 procent van de honderdplussers is vrouw.

De oudste vrouw van Japan is de 114-jarige Kishimoto Fuyo uit Kyoto. Bij de mannen is Kato Hikaru uit Kumamoto met 112 jaar de oudste.

Metro schreef eerder over: waar zijn Blue Zones en waarom worden mensen daar zo oud?

Hoe worden Japanners zo oud?

De ontwikkeling is helemaal opvallend als je enkele decennia terugkijkt. Toen Japan in 1963 begon met het bijhouden van het aantal honderdplussers, telde het land er slechts 153.

In 1981 werd voor het eerst de grens van 1000 bereikt en in 1998 telde Japan 10.000 mensen van minstens 100 jaar. Inmiddels ligt dat aantal dus ruim tien keer zo hoog.

Voor de hoge levensverwachting van Japanners worden verschillende verklaringen genoemd. Zo bestaat het traditionele Japanse voedingspatroon relatief veel uit vis, groenten en rijst en bevat het minder verzadigd vet dan veel westerse eetpatronen. Ook blijven veel oudere Japanners bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen en te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken.

Japan vergrijst in rap tempo

Dat zoveel Japanners een hoge leeftijd bereiken, heeft ook een keerzijde. De bevolking vergrijst en tegelijkertijd worden er weinig kinderen geboren.

Ongeveer 30 procent van de inwoners van Japan is momenteel 65 jaar of ouder. Naar verwachting loopt dat aandeel richting 2070 op tot bijna 40 procent.

Daar staat een bijzonder laag geboortecijfer tegenover. Het vruchtbaarheidscijfer daalde vorig jaar naar een historisch dieptepunt van gemiddeld 1,14 kind per vrouw. Voor een bevolking die zichzelf zonder migratie op peil wil houden, is een cijfer van rond de 2 kinderen per vrouw nodig.

De Japanse bevolking krimpt daardoor. In 2008 telde het land op het hoogtepunt ongeveer 128 miljoen inwoners. Volgens ramingen van het National Institute of Population and Social Security Research zijn daar in 2070 nog ongeveer 87 miljoen van over. Dat zou een afname van zo’n 30 procent betekenen.

Luiers en hulpmiddelen voor ouderen

De vergrijzing is ondertussen ook in het dagelijks leven zichtbaar. In Japan worden al meer dan tien jaar meer luiers voor volwassenen verkocht dan voor baby’s.

Bedrijven spelen eveneens in op de groeiende groep ouderen. Zo zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die ouderen moeten helpen bij het bewegen, waaronder aangedreven exoskeletten. Ook bestaat er een bril waarvan de scherpstelling automatisch kan worden aangepast.

De Japanse overheid probeert tegelijkertijd jonge inwoners te stimuleren om kinderen te krijgen. Verschillende programma’s en subsidies hebben vooralsnog niet geleid tot een duidelijke ommekeer in het geboortecijfer.

Volgens deskundigen zijn er verschillende oorzaken voor het lage aantal geboortes. Japanners trouwen onder meer minder vaak, meer vrouwen zijn gaan werken en het opvoeden van kinderen is duurder geworden.

Migratie is de afgelopen jaren wel toegenomen, maar blijft relatief beperkt. Buitenlanders vormen ongeveer 3 procent van de Japanse bevolking.

Eerder problemen met registratie

De cijfers over honderdplussers zijn niet altijd probleemloos geweest. Bij een controle van Japanse familieregisters in 2010 bleken meer dan 230.000 geregistreerde honderdplussers niet te kunnen worden teruggevonden. Sommigen waren al tientallen jaren daarvoor overleden.

Problemen met de administratie werden destijds genoemd als belangrijke verklaring. Ook bestond het vermoeden dat in sommige gevallen overlijdens verborgen werden gehouden om pensioenuitkeringen te kunnen blijven ontvangen.

De nieuwste cijfers zijn gepubliceerd in aanloop naar Respect for the Aged Day, een jaarlijkse Japanse feestdag waarop ouderen in het zonnetje worden gezet. Japanners die 100 jaar worden, worden daarbij door de overheid geëerd met onder meer een persoonlijke brief en een traditionele sakebeker.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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