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Redactie Buitenland vandaag
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Israël trekt status Nederlandse diplomaten in om importverbod

An Israeli flag installed by the settlers is pictured in the al-Tireh neighbourhood at the western entrance to Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank on September 27, 2026. Israel has occupied the West Bank since 1967 and violence there has surged since Hamas's October 7, 2023 attack on Israel which sparked the Gaza war. Zain JAAFAR / AFP
ANP / AFP / Zain JAAFAR

Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Om hoeveel mensen het gaat, wat hun functies zijn en wat voor gevolgen deze stap heeft, is nog niet bekend.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar schreef op X dat het komt door het importverbod dat Nederland onlangs instelde voor goederen uit bezette gebieden. De bezette gebieden zijn stukken land op de Westelijke Jordaanoever die Israëlische kolonisten, vaak met geweld, hebben afgepakt van Palestijnen. Het is een verbod op de import van goederen uit de illegale nederzettingen en handel erin.

Israël wilde eerder al twee Nederlandse ambassademedewerkers uitzetten die werkten in het internationaal steuncentrum voor Gaza (IGCS) in Kiryat Gat, maar kwam daar later op terug.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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