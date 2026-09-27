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Israël trekt status Nederlandse diplomaten in om importverbod

Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Om hoeveel mensen het gaat, wat hun functies zijn en wat voor gevolgen deze stap heeft, is nog niet bekend.

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De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar schreef op X dat het komt door het importverbod dat Nederland onlangs instelde voor goederen uit bezette gebieden. De bezette gebieden zijn stukken land op de Westelijke Jordaanoever die Israëlische kolonisten, vaak met geweld, hebben afgepakt van Palestijnen. Het is een verbod op de import van goederen uit de illegale nederzettingen en handel erin.

Israël wilde eerder al twee Nederlandse ambassademedewerkers uitzetten die werkten in het internationaal steuncentrum voor Gaza (IGCS) in Kiryat Gat, maar kwam daar later op terug.

ANP

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