Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minister Berendsen heeft ambassadeur van Israël ontboden

Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft de ambassadeur van Israël ontboden, omdat het land de diplomatieke status van de Nederlandse medewerkers van de diplomatieke missie in Ramallah heeft ingetrokken. Dat zei hij tijdens een persconferentie waar hij herhaalde de stap „onnodig” te vinden.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De Israëlische regering besloot tot de ongekende diplomatieke stap omdat het Nederlandse handelsembargo van goederen uit de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Golan vorige week van kracht is geworden. „Israël zal geen maatregelen negeren die het land schade toebrengen”, liet minister Gideon Saar van Buitenlandse Zaken zondag weten toen hij de maatregel naar buiten bracht.

Berendsen wil van de ambassadeur weten wat de details zijn van de maatregel en ook spreken over de impact van de stap. De diplomaten moeten in zeven dagen de missie in Palestijns gebied verlaten. Berendsen kon verder nog niet zeggen hoeveel diplomaten het treft. De ambassadeur komt dinsdag of woensdag langs op het ministerie.

De Duitse minister Johann Wadephul van Buitenlandse Zaken was op bezoek bij Berendsen. Wadephul herhaalde dat zijn land geen voorstander is van strafmaatregelen tegen de nederzettingen. Dergelijke sancties leveren volgens hem ook problemen op voor Palestijnen. Nederland probeert al langer in de EU tot een goederenboycot van de nederzettingen te komen, maar daar is tot dusver onvoldoende steun voor.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties