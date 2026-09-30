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Burnham: vermoeden dat Iran rol speelde bij incident vliegbasis

De Britse overheid vermoedt dat Iran een rol speelde bij het incident bij de luchtmachtbasis bij Fairford afgelopen zondag. Dat zegt premier Andy Burnham in een interview met de BBC. „We zullen er te zijner tijd meer over zeggen, maar we kunnen bevestigen dat we vermoeden dat Iran betrokken was”, aldus Burnham.

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Vijf Britse mannen werden zondag opgepakt en drie witte busjes niet ver van de luchthaven werden door de explosievendienst gecontroleerd. Er werd uiteindelijk vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Verder is er nog weinig bekend over het incident.

Britse media meldden dinsdagavond dat een van de verdachten zelf het alarmnummer belde, nog voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar worden nog steeds onderzocht. Dat werd door de Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerd. Burnham benadrukt dat er sprake is van „de strengst mogelijke borgtochtvoorwaarden” en zegt dat er veel contact is met de VS, die gebruikmaken van de basis in de oorlog tegen Iran.

ANP

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