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Redactie Buitenland 28 sep 2026bijgewerkt: vandaag
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Frankrijk blust grootste natuurbrand sinds 1949

French Civil Security Canadair CL-415 firefighting aircrafts take off from Lake Arjuzanx after bailing out the water during a wildfire in the Landes forest, in Arjuzanx, south-western France on August 15, 2026. Firefighters focused on August 15, 2026, their efforts, both from the air and on the ground, on a flare-up that occurred at dawn in the Landes forest, taking advantage of cooler temperatures to try to contain the blaze, which has already consumed nearly 1,600 hectares. Around 550 firefighters are battling this third major summer blaze in the vast Landes de Gascogne forest, an area dominated by maritime pines parched by heatwaves driven by climate change, following the fires that broke out in late July at Biscarrosse (Landes, 3,700 hectares) and Saumos (Gironde, 42,000 hectares). Gaizka IROZ / AFP
ANP / AFP / GAIZKA IROZ

De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na twee maanden geblust, melden autoriteiten. De brand brak in juli uit vlakbij het dorp Saumos in de regio Gironde.

De brand vormde een bedreiging voor zowel het toeristische schiereiland Cap-Ferret als de buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand, waarvan 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3300 brandweerlieden hielpen bij het blussen van de brand. Er zijn geen doden gemeld.

Dit jaar is er in Frankrijk tot dusver ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Sinds 1976 is er niet meer zo veel grond verwoest in het land door bosbranden.

Europese landen, inclusief Frankrijk, gingen afgelopen zomer gebukt onder extreem weer. De hete en droge omstandigheden werken natuurbranden in de hand. Wetenschappers bevestigen dat klimaatverandering leidt tot weersomstandigheden waardoor bosbranden zich sneller verspreiden en langer woeden.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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