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Frankrijk blust grootste natuurbrand sinds 1949

De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na twee maanden geblust, melden autoriteiten. De brand brak in juli uit vlakbij het dorp Saumos in de regio Gironde.

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De brand vormde een bedreiging voor zowel het toeristische schiereiland Cap-Ferret als de buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand, waarvan 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3300 brandweerlieden hielpen bij het blussen van de brand. Er zijn geen doden gemeld.

Dit jaar is er in Frankrijk tot dusver ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Sinds 1976 is er niet meer zo veel grond verwoest in het land door bosbranden.

Europese landen, inclusief Frankrijk, gingen afgelopen zomer gebukt onder extreem weer. De hete en droge omstandigheden werken natuurbranden in de hand. Wetenschappers bevestigen dat klimaatverandering leidt tot weersomstandigheden waardoor bosbranden zich sneller verspreiden en langer woeden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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