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El Mansouri premier Marokko, eerste vrouw op deze positie

Fatima Ezzahra El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Dat maakt het koninklijk paleis in dat land bekend. El Mansouri is de eerste vrouw die voor die post wordt aangewezen. El Mansouri is momenteel nog burgemeester van Marrakesh.

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Het is nu aan Mansouri om een kabinet te vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) wist afgelopen week de meeste zetels te behalen bij de parlementaire verkiezingen. De partij was voorheen de tweede partij van het land en maakte deel uit van de coalitieregering.

De stembusgang van 23 september werd gekenmerkt door een historisch lage opkomst, met een opkomstpercentage van slechts 38 procent. Met name jongeren zouden niet zijn gaan stemmen.

Economische en sociale druk

Marokko kampt met toenemende economische en sociale druk, vooral onder jongeren. Door de hoge werkloosheid overwegen veel jonge Marokkanen het land te verlaten. De 50-jarige Mansouri richtte zich tijdens haar campagne nadrukkelijk op deze groep en beloofde jongeren „de hoop terug te brengen”.

De parlementsverkiezingen volgden bijna twee maanden nadat tienduizenden Marokkanen, voornamelijk jongeren, massaal naar de Spaanse exclave Ceuta waren getrokken. Daarmee werden de frustraties onder deze jonge groep opnieuw zichtbaar. Hun onvrede stond ook vorig jaar centraal tijdens de Gen Z-protesten.

Parlement

Mansouri, in Frankrijk opgeleid als advocaat, werd in 2009 voor het eerst burgemeester van Marrakesh en was de eerste vrouw die deze rol vervulde. Ze ging twee jaar later het parlement in. In 2015 verloor ze het burgemeesterschap, maar ze werd in 2021 herkozen. Ze werd later dat jaar ook benoemd tot minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

Marokko is een koninkrijk waarin de koning veel zeggenschap heeft over buitenlands beleid, defensie en andere belangrijke portefeuilles. De meeste macht ligt in de praktijk bij koning Mohammed VI. Het parlement kreeg meer bevoegdheden nadat de monarchie in 2011 grondwetswijzigingen had doorgevoerd als reactie op demonstraties.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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