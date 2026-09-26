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Alle lichamen vermisten na explosie Athene gevonden

De brandweer in Athene heeft de lichamen van zes personen gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om vier Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar die zich in het woongebouw bevonden toen het vrijdagochtend instortte.

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Dertig brandweerlieden zochten naar de slachtoffers, die sinds de explosie vermist werden. Eerder op zaterdag werden er al twee lichamen uit het puin gehaald.

Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spraken van een mogelijke gasexplosie.

De Amerikaanse toeristen huurden een appartement en zouden later op vrijdag naar het vliegveld van Athene vertrekken om terug naar de Verenigde Staten te vliegen, meldt nieuwssite Kathimerini. Het oudere echtpaar woonde op de tweede verdieping. Drie personen raakten gewond toen het gebouw instortte.

ANP

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