Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Von der Leyen wil Europese Veiligheidsraad

Er moet een Europese Veiligheidsraad komen, dat wil voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. „De urgentie is duidelijk. En het principe is eenvoudig: de veiligheid van Europa is ondeelbaar.” Dat heeft ze woensdag gezegd in haar State of the Union, de jaarlijkse speech waarin ze de speerpunten voor het nieuwe politieke jaar uiteenzet.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Ook moet er een Europees veiligheidsprotocol voor noodgevallen komen, een Europees ‘Artikel 4’. „Wanneer een lidstaat dit activeert, komen alle lidstaten bijeen. Om een Europese reactie te coördineren, verdere escalatie af te schrikken en de gevolgen te beperken”, zei Von der Leyen. De NAVO heeft een dergelijk artikel.

In de Europese Veiligheidsraad voor defensie worden ook „partners als Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada betrokken”, zei de Duitse politica. De samenwerking met de NAVO wordt versterkt, voegde ze daaraan toe.

Veiligheidsstrategie

Er komt ook een nieuwe veiligheidsstrategie, kondigde Von der Leyen aan. „De hybride dreigingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, zijn steeds minder ‘hybride’ en steeds minder louter ‘dreigingen’.”

„Cyberaanvallen of sabotage, brandstichting of drone-aanvallen: ze nemen dagelijks in hevigheid toe. Naarmate het dreigingsniveau stijgt, moet dus ook de Europese paraatheid toenemen”, zei Von der Leyen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties